Poxel : des résultats prometteurs dans la NASH

(CercleFinance.com) - Poxel signe l'une des hausses les plus notables de la Bourse de Paris lundi matin après la publication de résultats positifs concernant le PXL770 dans le traitement de la NASH, une maladie du foie en pleine expansion. Le titre progresse actuellement de plus de 5%, soit l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC Mid & Small, qui n'avance, lui, que de 1,3%. La société biopharmaceutique a fait état lundi de données supplémentaires encourageantes pour son étude de phase IIa sur le PXL770, un médicament administré par voie orale qui agit sur l'AMPK, un régulateur métabolique des lipides, du glucose et l'inflammation. Selon Pixel, l'essai clinique a notamment mis en évidence une réponse plus importante chez les patients atteints de diabète de type 2, une sous-population à haut risque, qui représente environ 50% des patients atteints de NASH. Chez les patients diabétiques, des améliorations 'significatives' ont été observées concernant la teneur en graisse du foie et la glycémie à jeun, explique ainsi la société lyonnaise. Poxel prévoit désormais de mener une étude de phase IIb devant évaluer jusqu'à deux doses de PXL770 administrées pendant 52 semaines, chez un maximum de 120 patients.

Valeurs associées POXEL Euronext Paris +4.09%