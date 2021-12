Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel : création d'un Conseil Scientifique information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 12:46









(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé aujourd'hui la création d'un Conseil Scientifique dédié aux maladies métaboliques rares. Le nouveau Conseil Scientifique se concentrera dans un premier temps sur le développement du programme de Poxel dans l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD). ' Poxel a récemment tenu son premier Conseil Scientifique dédié aux maladies rares, au cours duquel des discussions très productives ont pu être menées concernant le potentiel de ses molécules et le futur de ses programmes dans l'ALD, y compris le design des deux études de preuve de concept de Phase IIa que la Société prévoit d'initier en début d'année prochaine ' indique la direction.

