Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel : augmentation de capital de 17,7 millions d'euros Cercle Finance • 25/05/2020 à 10:29









(CercleFinance.com) - Le groupe Poxel annonce ce lundi avoir placé 2.358.483 actions nouvelles ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 euro, réservées à une catégorie d'investisseurs. Le produit brut de l'offre réservée s'élève à 17.688.622,50 euros. 'Les fonds levés dans le cadre de cette opération vont nous permettre d'accélérer le développement clinique du PXL770 et du PXL065 dans le traitement de la NASH, de poursuivre nos programmes de développement dans d'autres maladies métaboliques, et de financer les besoins généraux', commente Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.