Poxel annonce une trésorerie à 13,1 millions d'euros alors que les ventes de Twymeeg accélèrent

(AOF) - Poxel annonce qu’au 31 décembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du groupe s'élevaient à 13,1 millions d'euros (14 millions de dollars) : la biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 0,674 million d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Elle confirme la progression récente des ventes de Twymeeg (Imeglimine) au Japon, en augmentation de 90% par rapport au trimestre précédent. Les prévisions de ventes de Twymeeg pour l'exercice 2022 ont été augmentées de 20%.

Poxel se dit actuellement en discussions avancées avec ses créanciers afin de restructurer sa dette et d'étendre son horizon de financement en alignant les remboursements de la dette sur les futurs flux de redevances nets positifs de ce produit.

Parallèlement l'étude de phase II Destiny-1 pour le PXL065 pour le traitement de la Nash (stéatohépatite non alcoolique) a atteint son critère principal d'évaluation avec une réduction du taux de masse grasse dans le foie à toutes les doses, après 36 semaines de traitement

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.