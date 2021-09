Poxel annonce sa participation prochaine à des conférences

(AOF) - Poxel a annoncé sa participation à plusieurs conférences investisseurs et scientifiques en septembre 2021. Ddu 13 au 15 septembre, Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel, présentera la société et des membres de l'équipe de direction seront disponibles pour des réunions virtuelles individuelles lors de la 2 3è conférence annuelle H.C. Wainwright Global Investment .

A l'occasion de la 11è réunion internationale consacrée à l'AMPK, du 26 au 30 septembre, la société biopharmaceutique présentera la " caractérisation d'un activateur direct de l'AMPK, premier de sa classe, le PXL770, pour le traitement de la NASH et d'autres désordres métaboliques : de la Préclinique à la Clinique ". Cette présentation sera réalisée par Sophie Bozec, Vice-Présidente Senior, Pharmacologie & Communication Scientifique et Cofondatrice.

Pierre-Axel Monternier, Senior Manager, Pharmacologie, présentera " l'intérêt thérapeutique potentiel d'un activateur de l'AMPK pour le traitement de la X-adrénoleucodystrophie ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.