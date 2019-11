Poxel annonce des évolutions au sein de son équipe de direction

LYON, France, le 29 novembre 2019 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui des évolutions au sein de son équipe de direction, avec la nomination de Quentin Durand au poste de Directeur Juridique, et le départ du Docteur Christophe Arbet-Engels, Directeur Médical et Vice-Président Exécutif, Directeur du Développement Clinique Avancé et des Affaires Médicales.Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : poxel@newcap.eu