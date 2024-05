"Powell a rejeté le scénario d'une hausse des taux" (ABN Amro Investment Solutions)

(AOF) - "Les dernières données économiques, combinées à la stagnation de l'inflation et au ralentissement de la croissance, ont incité Powell à adopter un ton équilibré avec un biais dovish", souligne Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. Et d'ajouter : " Powell a rejeté le scénario d'une hausse des taux, et en ne s'attardant pas sur le sujet, il a clairement indiqué que cela ne faisait pas partie du débat."

Selon Christophe Boucher, la conférence de presse du président de la Fed a suscité d'importants mouvements sur les marchés, avec une hausse des actions et une baisse des rendements, car le contenu et le ton de ses remarques sont nettement plus dovish que la façon dont les marchés avaient interprété le communiqué lui-même.