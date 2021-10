Pouvoir d'achat, France 2030: 10,2 milliards de dépenses publiques supplémentaires en 2022

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, à l'Elysée, le 20 octobre 2021 ( AFP / Ludovic MARIN )

Croissance meilleure que prévu, dépenses supplémentaires: le gouvernement a détaillé vendredi les nouveaux équilibres de son projet de budget pour 2022, qui prévoit 10,2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, en particulier pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages, financées notamment grâce à de meilleures recettes fiscales.

Alors que le projet de budget pour 2022 commence tout juste à être examiné au Parlement, le gouvernement doit déjà en modifier les grands équilibres, après avoir révisé à la hausse sa prévision de croissance pour cette année (6,25%) et annoncé un certain nombre de dépenses nouvelles avec le plan France 2030, le plan compétences et les mesures de pouvoir d'achat face à la flambée des prix de l'énergie.

Au total, ce sont 10,2 milliards d'euros de dépenses qui viendront s'ajouter à la hausse de 11 milliards des budgets des ministères déjà prévue pour 2022.

Les seules mesures dédiées à compenser la hausse des prix de l'énergie coûteront 6,2 milliards d'euros aux finances publiques, a détaillé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire en présentant à la presse ces modifications.

L'"indemnité inflation", annoncée jeudi soir par le Premier ministre Jean Castex représentera une dépense de 2,3 milliards d'euros l'an prochain, après 1,5 milliard d'euros dépensés dès décembre 2021.

Le gouvernement a aussi revu à la hausse à 5,9 milliards d'euros, contre 5 milliards précédemment, le coût du plafonnement de la future hausse du tarif de l'électricité.

Par ailleurs, l'Etat indemnisera à hauteur de 1,2 milliard d'euros les sociétés gazières pénalisées par le blocage des tarifs du gaz jusqu'à fin 2022.

Quelques éléments (hausse des dividendes versées par EDF à l'Etat et baisse du coût du financement des énergies renouvelables) viendront alléger l'addition de 3,2 milliards.

A ces mesures de pouvoir d'achat, s'ajoutent comme prévu 2,8 milliards d'euros de crédits dédiés au plan d'investissement France 2030 dans les filières d'avenir, annoncé début octobre par Emmanuel Macron, et 1,2 milliard pour financer le plan compétences annoncé fin septembre par Jean Castex.

Grâce à la reprise économique, une partie de ces dépenses seront financées par une hausse des recettes fiscales attendues en 2022 (+5,2 milliards), et en 2021 (+4,7 milliards).

De meilleures rentrées qui permettent aussi au gouvernement d'abaisser à 8,1% (contre 8,4%) sa prévision de déficit pour 2021, et de contenir à 5% celle pour 2022 (contre 4,8% inscrit dans le projet de budget).

La dette publique sera elle "ramenée sous les 114%", a précisé Bruno Le Maire.

Ces modifications seront soumises au Haut conseil des Finances publiques (HCFP) qui avait critiqué la première version du budget la jugeant "incomplète".

