Poutine plaide pour un compromis sur les prix du pétrole

MOSCOU, 1er avril (Reuters) - Vladimir Poutine a appelé mercredi les pays producteurs et consommateurs de pétrole à trouver une solution pour améliorer la situation sur les marchés mondiaux des hydrocarbures, qu'il a jugée "difficile". Cette situation inquiète également les Etats-Unis, a poursuivi le président russe, selon un compte-rendu du conseil des ministres au cours duquel il s'est exprimé. Si les investissements dans le secteur pétrolier chutent, les prix du pétrole rebondiront, ce dont "personne n'a besoin", a-t-il ajouté. Les cours se sont effondrés après la rupture le mois dernier du pacte entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), emmenée par l'Arabie saoudite, et la Russie sur un plafonnement de la production. Ce divorce a déclenché une guerre des prix entre Ryad et Moscou que Donald Trump a jugé "folle". Le marché pétrolier est simultanément confronté à un choc de demande avec la pandémie de coronavirus, qui a mis un coup d'arrêt brutal à l'activité mondiale et menace des secteurs gourmands en pétrole comme le transport aérien et l'automobile. (Darya Korsunskaya, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

