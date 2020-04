Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poutine exige des prévisions sur la propagation du coronavirus en Russie Reuters • 18/04/2020 à 14:26









MOSCOU, 18 avril (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a ordonné samedi au gouvernement de fournir des prévisions quotidiennes sur la propagation du nouveau coronavirus après que le pays a enregistré près de 5.000 nouveaux cas en une seule journée. Les infections au coronavirus en Russie ont commencé à fortement augmenter en avril après avoir signalé beaucoup moins d'infections que de nombreux pays d'Europe occidentale au début de l'épidémie. Samedi, le décompte officiel des cas d'infection au coronavirus en Russie était de 36.793, soit une augmentation record de 4.785 en l'espace de vingt-quatre heures, tandis que le nombre de décès est passé de 40 à 313. Le gouvernement doit "fournir un pronostic à court terme du nombre de citoyens susceptibles de contracter la nouvelle maladie infectieuse (COVID-19)" et communiquer quotidiennement ses estimations, selon un arrêté publié sur le site internet du Kremlin. À Moscou, ville de 12,7 millions d'habitants devenue l'épicentre de l'épidémie en Russie, les cas ont bondi de 2.649 à 20.754, et la capitale russe a représenté la moitié de tous les nouveaux décès signalés samedi. Cependant, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que les mesures de confinement introduites pour la première fois en mars portaient leurs fruits. "Le taux de maladie dans la ville augmente mais pas de façon exponentielle, et loin du pire des scénarios", a écrit Sergueï Sobianine sur son site internet. Initialement déclaré le 30 mars, les mesures de confinement ont interdit aux résidents de quitter leur domicile à moins de se déplacer pour acheter de la nourriture ou des médicaments, pour subir des soins médicaux urgents ou promener leur chien. (Maria Kiselyova et Gleb Stolyarov, version française Matthieu Protard)

