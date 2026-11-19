Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que l'Ukraine subirait de lourdes représailles après que Kyiv a frappé le pont reliant la Russie à la Crimée par le détroit de Kertch pour la troisième fois cette semaine.

S'exprimant depuis Shenzhen , en Chine, où il a participé à une réunion trilatérale avec ses homologues chinois et américain, il a ajouté que cette nouvelle attaque contre l'infrastructure inaugurée par ses soins en 2018 conduisait Moscou à refuser toute trêve dans sa guerre contre l'Ukraine.

Kyiv, qui a utilisé des missiles Neptune pour s'en prendre à ce que le pays qualifie de "symbole de l'occupation" russe, a provoqué une brève suspension du trafic ferroviaire avec son attaque sur le pont long de 19 kilomètres, sans faire de blessés.

Le pont enjambant le détroit de Kertch constitue l'unique liaison directe entre le réseau de transport russe et la péninsule ukrainienne de Crimée, conquise et annexée par Moscou en 2014.

Vladimir Poutine, visiblement en colère après avoir appris la nouvelle de l'attaque, a noté qu'il avait peu avant demandé à son conseil de sécurité d'étudier la possibilité d'un accord visant à mettre fin aux attaques aussi bien en mer Noire que contre les installations énergétiques ukrainiennes.

"Mais après les frappes contre le pont de Crimée, il n'y aura pas d'accords. Nous riposterons à ces frappes", a-t-il martelé.

"Et je veux que tout le monde le sache : je pense que notre riposte sera bien plus douloureuse que ce que le régime de Kyiv a infligé au pont", a poursuivi Vladimir Poutine.

Le pont a été visé à plusieurs reprises par l'Ukraine depuis le début de la guerre déclenchée par Moscou en février 2022, notamment au moyen d'un camion piégé en octobre de la même année, attaque qui avait fait quatre morts et réduit le trafic pendant plusieurs mois.

La précédente attaque, intervenue dans la nuit de lundi à mardi, avait fait deux morts.

(Bureau de Moscou et Jekaterīna Golubkova à Tokyo, version française Benoit Van Overstraeten)