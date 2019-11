Poussée de fièvre sur le café

La production devrait en effet être pénalisée par les épisodes de sécheresses qui ont frappé le Brésil et le Honduras, respectivement premier et troisième producteurs mondiaux.

(AOF) - Le café a bondi de plus de 27 % à 1,1815 dollar la livre (environ 450 grammes) depuis la mi-octobre. Alors que son cours était proche de son plus bas niveau annuel, il a été soutenu par la baisse des stocks dans les entrepôts de l'opérateur boursier l'InterContinental Exchange (ICE) reflétant une offre moins importante que prévu.

