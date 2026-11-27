Sur la période de juillet à septembre, l'activité est ressortie à 38,1 millions d'euros, en baisse de 8,3% sur un an (-8,6% à change et périmètre constants). Cette contraction s'inscrit dans la continuité d'un premier semestre déjà en repli de 6,6% (78,686 millions d'euros contre 84,256 millions d'euros en 2025), plombé notamment par un deuxième trimestre à -12,7%.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus se sont installés à 116,8 millions d'euros, en recul de 7,2% par rapport à la même période un an plus tôt.

Au niveau géographique, en France, l'activité a reculé de 2,3%, hors effet de périmètre, tandis qu'en Europe, elle a décroché de 15,8%. Enfin, dans le reste du monde, elle a diminué de 6,6%, en raison d'un effet de change négatif de 5,1% principalement lié à la parité euro/roupie indienne. Sur le troisième trimestre, les difficultés persistantes en Europe, Afrique et Moyen-Orient n'ont été que partiellement compensées par une reprise de la croissance en Asie-Pacifique.

Pour la fin de l'exercice 2026, le groupe évolue dans un environnement international chahuté doublé d'un ralentissement du marché français. Si la vente de matériel neuf demeure pénalisée par des reports de décisions d'investissement de la part des clients, l'activité de services confirme sa résilience. Par ailleurs, Precia Molen précise que ses carnets de commandes se maintiennent à un niveau supérieur à celui de l'an dernier.