Poursuite du repli à Wall Street après les PMI, Foot Locker grimpe

(AOF) - Les marchés américains continuent de reculer au lendemain de l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par les Etats-Unis au Canada, au Mexique et à la Chine. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré que le président Trump pourrait ajuster ces tarifs douaniers. Les indices PMI des services et Composite de février ont été supérieurs aux attentes. L'enquête ADP a en revanche déçu. Côté valeurs, Foot Locker bondit malgré ses perspectives prudentes. Vers 17h40, le Dow Jones cède 0,05% à 42499 points et le Nasdaq perd 0,41% à 18209 points.

Foot Locker bondit de 4,37% à 18,13 dollars sur la place new-yorkaise. L'entreprise de distribution spécialisée dans le sport a enregistré au quatrième trimestre un bpa ajusté de 86 cents supérieur aux attentes (72 cents) et après 28 cents l'année dernière à la même période. Le bénéfice d'exploitation a bondi de 148 % pour atteindre 82 millions de dollars. En revanche, la firme américaine a raté le coche sur les attentes en matière de chiffre d'affaires : celui-ci s'affiche à 2,24 milliards de dollars, là où le consensus ciblait 2,322 milliards de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 77000 emplois en février après 186000 en janvier, selon l'enquête ADP. Les créations de postes sont inférieures au consensus s'élevant à 141000.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite pour février seront publiés à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier pour février à 16 heures.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) non manufacturier est ressorti à 53,5 en février après 52,8 en janvier. Il était attendu à 52,5.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,6 en février après 52,7 en janvier et contre 50,4 attendu. Le PMI pour les services est passé à 51 en février contre 52,9 en janvier. Il était attendu à 49,7.

Le livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie sera publié à 20 heures.

Les valeurs à suivre

Campbell Soup

Au deuxième trimestre de son exercice 2024/2025, Campbell Soup a réalise un chiffre d'affaires en augmentation de 9% pour atteindre 2,7 milliards de dollars mais en diminution de 2% en organique. L'Ebit ressort à 327 millions de dollars, soit une hausse de 3%. Le bénéfice net par action recule de 15% à 0,58 dollar. Compte tenu de la faiblesse de la demande de certaines de ses catégories de snacks, la multinationale agroalimentaire a révisé à la baisse ses perspectives pour cet exercice. Il anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires net d'environ 6 à 8% contre 9-11% précédemment.

Crowdstrike

Crowdstrike est dans le rouge, le spécialiste de la cybersécurité ayant présenté des prévisions un peu courtes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, l'entreprise américaine a essuyé une perte nette de 92,3 millions de dollars après un bénéfice net de 53,7 millions de dollars, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,03 dollar, soit 17 cents de mieux que les attentes. Le chiffre d'affaires a bondi de 25% à 1,06 milliard de dollars, dépassant le consensus de 1,035 milliard.

Moderna

Moderna est en hausse après que le PDG Stéphane Bancel et l'administrateur Paul Sagan ont acheté pour 6 millions de dollars d'actions de la société. L'information a été rendue publique via des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Nicolas Bancel a acquis 160 314 actions pour 5 millions de dollars via sa société Boston Biotech Ventures, et Paul Sagan 31 620 actions pour 1 million de dollars. A 32,93 dollars hier le titre se négocie actuellement a un prix proche de son plus bas sur un an à 29,25 dollars.