Poursuite du recul des marchés européens, L'Oréal dernier du CAC 40

Thales (-1,46% à 151,75 euros) enregistre une des plus fortes baisses du CAC 40. L'entreprise de défense et de sécurité explique que "sa progression dans le secteur aérospatial reflète deux tendances contrastées : "le marché de l'avionique poursuit d'une part sa bonne dynamique, les prises de commandes affichant une croissance organique à deux chiffres. D'autre part, les prises de commandes dans le spatial sont en retrait, pénalisées par une base de comparaison élevée (deux grandes commandes signées au 30 septembre 2024 contre cinq au 30 septembre 2023).

A Paris, L'Oréal (-3,93% à 352,80 euros) signe la plus forte baisse du CAC 40. Le titre du géant des cosmétiques est pénalisé par le fort ralentissement de son activité en Chine. Dans ce pays, "le marché de la beauté, déjà en déclin au deuxième trimestre, continue de se contracter en raison notamment du faible niveau de confiance des consommateurs", a expliqué L'Oréal en publiant hier ses revenus du troisième trimestre. Sur cette période, sa performance est inférieure aux attentes. Ses revenus ont progressé de 2,8% à 10,285 milliards d'euros contre 10,58 milliards d'euros attendus.

(AOF) - Les marchés européens poursuivent leur mouvement baissier. La séance est encore animée par les résultats d'entreprises. L'Oréal occupe le dernier rang du CAC 40. Le titre du géant des cosmétiques est pénalisé par le fort ralentissement de son activité en Chine et du faible niveau de confiance des consommateurs. De son côté, Thales se replie aussi après avoir annoncé que ses prises de commandes dans le spatial sont en retrait sur 9 mois, pénalisées par une base de comparaison élevée. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,50% à 7497 points et l'Eurostoxx 50 recule de 0,25% à 4926 points.

