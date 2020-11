Poursuite du rally boursier après l'annonce de Pfizer-BioNTech

Semaine du 9 au 15 Novembre 2020

Les indices actions se sont littéralement envolés lundi matin, après que les médias américains aient confirmé l'élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis et que le géant de l'industrie pharmaceutique, Pfizer, ait annoncé que le vaccin anti-Covid mis au point avec son partenaire allemand, BioNTech, avait démontré une efficacité supérieure à 90%. Ce rebond boursier a été initié par une importante rotation sectorielle et factorielle, les opérateurs semblant parier sur une croissance économique plus forte en 2021.

L'enthousiasme soulevé par cette perspective est toutefois un peu retombé dans les jours qui ont suivi l'annonce de Pfizer. Le nombre croissant d'infections et des hospitalisations à un niveau record ont logiquement calmé les ardeurs. Il faut, par ailleurs, souligner que le vaccin de Pfizer n'a pas encore été approuvé par l'agence américaine FDA et que les contraintes de conservation à très basse température posent des problèmes complexes de distribution à grande échelle.

Nonobstant ces incertitudes, le Dow Jones Industrial Average a repris 1'156 points sur la semaine, soit une progression notable de +4.08%. Le S&P 500 a gagné de son côté +2.16%, affichant ainsi un record en clôture à 3'585.15 points. A l'inverse, le Nasdaq Composite a abandonné -0.55%, beaucoup de valeurs technologiques ayant fait l'objet de prises de bénéfice (e.g. Microsoft et Facebook en baisse de -3.22% et -5.61% respectivement). Enfin, il est intéressant de noter que les petites valeurs ont cette fois-ci largement battu les grandes capitalisations (Russell 2000 en hausse +6.08%).

Parmi les principaux secteurs S&P, l'énergie finit sur la première marche du podium avec un bond de +16.46%, effaçant du coup la perte cumulée sur les sept dernières semaines, grâce au brut WTI qui a encore pris 3 dollars (+8.05% en gain hebdomadaire) à $40.13 le baril. Les valeurs financières se sont également très bien comportées (+8.28%), bénéficiant de la hausse des rendements des emprunts d'Etat. Les valeurs industrielles (+5.28%), l'immobilier (+5.19%), et les biens de consommation courante (+3.58%) n'ont pas non plus démérité. A l'opposé, les investisseurs dans les biens de consommation discrétionnaire et dans la tech ont déchanté, ces secteurs étant les seuls à terminer la semaine dans le rouge (-1.1% et -0.4% respectivement).

En Europe, les indices actions ont fait mieux que leurs pairs américains. Le CAC 40 a ainsi enregistré une hausse spectaculaire de 8.67% tandis que le DAX 30 se contentait, si l'on peut dire, de +4.78%. En Asie, les marchés ont globalement suivi cette tendance haussière (Hang Seng, KOSPI, et NIFTY 50 engrangeant respectivement +1.73%, +3.20% et +3.72%).

Dans l'univers obligataire, les investisseurs ont marqué une nette préférence pour les titres les plus risqués. Les obligations à haut rendement ont progressé de +1.05% en Europe, et de +0.31% aux Etats-Unis, à l'instar de la dette émergente (+0.59% en devises locales).

Inversement, les actifs de réserve ont chuté suite à l'annonce de Pfizer.

Ainsi, les emprunts souverains ont été massivement vendus, avec des rendements aux Etats-Unis montant jusqu'à des niveaux jamais atteints depuis le début de la pandémie. A titre d'illustration, le rendement du 10 ans américain a touché +0.98% avant de clôturer à +0.89% (+6bps sur la semaine) et le Bund de même échéance a fini à -0.55% (+7bps). Les obligations de notation "investissement" ont perdu 0.14% outre-Atlantique. Enfin, les contrats à terme sur l'or (échéance 12-2020), qui avaient plongé lundi, ont finalement réduit un peu leurs pertes, mais abandonnent quand même -3.5% sur la semaine, affectés par la hausse des rendements des emprunts d'Etat et un dollar qui s'est un peu raffermi face à l'euro (+0.47%).

