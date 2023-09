Poursuite de la hausse des indices en Europe avant la BCE

A l'inverse, Legrand a signé la plus forte baisse du CAC 40 suite à l'abaissement de son titre par Citi de Neutre à Vendre avec un objectif de cours réduit à 82 euros.

Coté valeurs, Bic a fini parmi les plus fortes hausses à la Bourse de Paris ce lundi. Le vendeur d'articles de papeterie, est en bonne voie pour atteindre en 2025 ses objectifs à 5 ans fixés dans le cadre son plan stratégique Horizon.

Après ces prévisions de la Commission européenne, les investisseurs attendent cette semaine les chiffres de l'inflation américaine du mois d'août mercredi et la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne jeudi prochain.

Elle anticipe désormais un PIB en hausse de 0,8% pour la zone euro en 2023 et de 1,3% en 2024 contre respectivement 1,1% et 1,6%.

La journée de lundi aura été relativement calme sur le plan macro-économique mis à part que la Commission européenne a affiché son pessimisme sur la croissance. Elle a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024 en raison de l'impact plus élevé que prévu de l'inflation sur la consommation des ménages.

(AOF) - Les marchés européens ont poursuivi leur mouvement haussier pour débuter cette semaine. L'indice CAC 40 a avancé de 0,52% à 7 278,27 points, et l'Eurostoxx50 a gagné 0,44% à 4 256,01 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluaient aussi sur une note positive vers 17h30 avec un Dow Jones progressant de 0,11% et un Nasdaq Composite de 0,72%.

