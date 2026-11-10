Poursuite de l'accélération de l'activité au troisième trimestre pour Gérard Perrier Industries

Le spécialiste des automatismes et des équipements électriques pour l'industrie a publié un chiffre d'affaires en nette hausse sur la période de juillet à septembre ( 14,1%) après 9,5% au premier trimestre et 11,2% au deuxième trimestre.

Sur les trois mois clos fin septembre, les revenus se sont élevés à 90,543 millions d'euros. Depuis le 1er janvier, le chiffre d'affaires a atteint 264,8 millions d'euros, en hausse de 11,6% par rapport à la même période un an plus tôt.

La performance commerciale sur les neuf premiers mois de l'année a été tirée par l'Aéronautique et la Défense ( 27%), l'Installation/Maintenance ( 13,6%) ou encore la division Fabrication d'équipements électriques et électroniques et spécialistes métiers ( 10,3%).

Sur le plan financier, la direction fait état d'une situation de trésorerie mobilisable jugée excellente, s'élevant à près de 85 millions d'euros. Au 30 septembre 2026, l'entreprise détient par ailleurs 5,41% de son propre capital.

Dans un contexte de quatrième trimestre attendu globalement dynamique, Gérard Perrier Industrie réitère son objectif annuel d'un atterrissage de chiffre d'affaires autour de 350 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2026.