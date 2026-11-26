(Zonebourse.com) - Les valeurs des paris sportifs comme DraftKings ont rebondi mercredi à Wall Street. Les investisseurs ont anticipé une hausse des mises à l'occasion des matchs de Thanksgiving.
A la clôture de mercredi, DraftKings a gagné 9,56% à 17,65 dollars, Flutter Entertainment 5,14% à 70,76 dollars et Churchill Downs 2,53% à 95,70 dollars.
Trois matchs très attendus
"La hausse tient surtout à un regain d'optimisme pour le secteur et à la perspective d'une activité accrue sur les plateformes de paris à l'occasion des matchs de NFL de Thanksgiving", estime AlphaValue ce jeudi matin. Le bureau d'analyse n'a relevé aucune annonce propre aux trois sociétés qui expliquerait le mouvement.
Trois rencontres de football américain sont à l'affiche ce jeudi : Bears-Lions, Eagles-Cowboys et Chiefs-Bills. Alors que les Bourses européennes évoluent dans le vert, Wall Street, fermée pour le jour férié américain, rouvrira vendredi pour une séance écourtée, avec une clôture à 19h.
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