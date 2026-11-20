(Zonebourse.com) - Hier, Sanofi a fini en baisse de 2,85%, signant la plus forte baisse du CAC 40 et ce matin, le titre se reprend ( 0,92%, à 84,70 euros). Le repli de jeudi est lié à l'apparition de rumeurs sur un intérêt du géant français pour l'Américain Insmed.

Selon Bloomberg, Sanofi viserait l'acquisition d'Insmed, ce qui pourrait constituer l'une des plus importantes opérations de fusions-acquisitions dans le secteur de la santé depuis plusieurs années.

Qui est la cible ?

Insmed est une société biopharmaceutique américaine articulée autour de trois domaines : les maladies respiratoires, l'immunologie et l'inflammation, ainsi que les maladies neurologiques et autres maladies rares. Elle dispose de deux produits commercialisés, le Brinsupri et Arikayce. Le premier est destiné à traiter la bronchectasie non liée à la mucoviscidose (une maladie pulmonaire chronique) et le second est un antibiotique pour le traitement de certaines infections pulmonaires.

Au niveau financier, la société a enregistré 606,4 millions de dollars de revenus en 2025, en hausse de 67%, pour une perte nette de 1,277 milliard de dollars. Pour l'exercice 2026, Insmed table sur un chiffre d'affaires d'environ 1,46 milliard de dollars pour ses deux traitements commercialisés. Le pic de ventes pour le Brinsupri pourrait être de 7 milliards de dollars et de 1 milliard de dollars pour Arikayce, sous réserve d'un élargissement de son indication. En ce qui concerne le tréprostinil palmitil inhalé, actuellement en phase III dans trois indications, avec une quatrième prévue au premier semestre 2027, il pourrait générer des ventes de plus de 6 milliards de dollars, sous réserve d'approbation dans les quatre indications visées.

Une opération d'envergure

Aucun montant n'a pour le moment été évoqué, mais la capitalisation de Sanofi s'élève à environ 100 milliards d'euros (111 milliards de dollars), contre environ 26,3 milliards de dollars pour celle de sa cible avant l'apparition des rumeurs. Hier, le titre Insmed a flambé de 20,58% et sa capitalisation boursière a grimpé à 31,7 milliards de dollars.

Le géant français dispose des moyens financiers pour une telle opération, notamment depuis la cession d'une partie de sa participation dans Opella, une entreprise spécialisée dans la santé grand public. Pour cette opération, Sanofi a perçu un produit net de cession de 10,7 milliards d'euros en numéraire.

Dans une note, Jefferies estime que le laboratoire français pourrait disposer d'une capacité d'acquisition supérieure à 25 milliards d'euros. La banque d'investissement américaine ajoute qu'en appliquant une prime d'acquisition classique de 30% par rapport au cours de bourse d'avant les spéculations, le montant de l'opération pourrait atteindre environ 31 milliards d'euros.

Si elle se concrétisait, cette opération pourrait constituer la plus importante acquisition dans le secteur biopharmaceutique mondial depuis le rachat de Seagen par Pfizer pour 43 milliards de dollars, fin 2023.

Pour Sanofi, cette acquisition serait inédite depuis bien longtemps. Parmi les grosses opérations de croissance externe du groupe il y a Bioverativ en 2018 (11,6 milliards de dollars), Genzyme en 2011 (20,1 milliards de dollars) ou Aventis en 2004 pour environ 54 milliards d'euros.

Pourquoi Sanofi en a besoin?

Les investisseurs attendent depuis longtemps une annonce de ce type pour Sanofi qui va devoir faire face à la perte de brevets pour son produit phare le Dupixent d'ici 2030. Ce traitement a généré 5,687 milliards d'euros de revenus pour Sanofi au troisième trimestre 2026, soit près de 40% du chiffre d'affaires total.

D'autres grands laboratoires sont confrontés à ce même type de problèmes et les cibles pour trouver les futurs blockbusters sont de plus en plus chères.

Chez AlphaValue, l'initiative est qualifiée d'audacieuse et apparaît également nécessaire alors que le groupe cherche à préparer l'après-Dupixent. Les analystes relèvent également que les populations de patients ciblées par Dupixent et les principaux médicaments d'Insmed se recoupent peu, ce qui devrait écarter les craintes de cannibalisation des ventes.

L'objectif pour Sanofi est de renforcer ses perspectives de croissance à long terme en prévision de la perte d'exclusivité du Dupixent, explique Jefferies.

La banque d'investissement américaine ajoute que le directeur financier de Sanofi a laissé entendre que des acquisitions importantes étaient envisageables sans compromettre le dividende ni la notation de crédit du groupe. Les analystes ajoutent qu'en matière de contribution aux résultats, une telle opération deviendrait relutive dans un délai de deux ans, même sans synergie, et ne serait que légèrement dilutive à court terme.

Enfin, Jefferies détaille que les entreprises spécialisées dans les maladies rares génèrent d'importants flux de trésorerie. Le désendettement pourrait donc intervenir assez rapidement, et Sanofi pourrait ainsi retrouver des marges de manoeuvre pour de nouvelles allocations de capital.

La recommandation de Jefferies est à acheter sur Sanofi, avec une cible de cours de 100 euros, soit un potentiel de hausse de 16%.

Enfin, dernier point non négligeable, Paul Hudson, l'ancien directeur général de Sanofi, a rejoint le conseil d'administration d'Insmed le mois dernier, ce qui pourrait faciliter les négociations entre les deux parties.

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