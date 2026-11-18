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POURQUOI LE DOLLAR PEUT-IL S'APPRÉCIER MÊME EN CAS DE CHUTE DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE

Alors que l'engouement pour les valeurs liées à l'IA commence à s'atténuer, les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur la capacité du dollar à poursuivre sa remontée.

Certains estiment qu'un nouvel affaiblissement des valeurs technologiques et liées à l'IA rendrait plus difficile la poursuite de la hausse du billet vert, car un marché boursier en perte de vitesse pourrait renforcer les anticipations d'une politique plus accommodante de la Réserve fédérale.

Cependant, les stratèges de Barclays réfutent l’idée selon laquelle la vigueur du dollar serait tirée par l’IA, estimant que la remontée du billet vert devrait se poursuivre.

"Alors que les discours vont et viennent, il devient impératif d’investir en s’appuyant sur des ancrages fondamentaux et/ou de prendre le contre-pied du marché chaque fois que celui-ci ignore ces ancrages", affirment-ils.

"Non seulement les baisses de taux préventives de la Fed étaient inopportunes, mais les taux américains sont également appelés à rester élevés plus longtemps – un changement macroéconomique qui crée un contexte favorable au dollar", ajoutent-ils.

"L’impulsion issue des dépenses budgétaires et des investissements en IA l’année prochaine ne laisse en rien présager un ralentissement, et l’écart de production américain pourrait être plus important que ce que l’on suppose et être appelé à se creuser davantage."

"Si les chocs pétroliers peuvent peser sur la croissance, les conditions de départ sont favorables à l’économie américaine et l’offre énergétique apporte des contreparties. Ce n’est guère le cas pour les économies hors des États-Unis."

(Stefano Rebaudo)

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