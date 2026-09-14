Pourquoi la hausse des prix du gaz affecte moins « Europe Inc. » qu'on ne le pense

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(Ajout d'un article de blog)

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POURQUOI LA HAUSSE DES PRIX DU GAZ AFFECTE MOINS LES ENTREPRISES EUROPÉENNES QU'ON NE LE PENSE

Selon l’idée reçue, la flambée des prix de l’énergie serait une mauvaise nouvelle pour les entreprises européennes, compte tenu de la dépendance de la région vis-à-vis des importations d’énergie et de la forte présence du secteur industriel dans le tissu économique.

Mais les stratèges de Morgan Stanley affirment que ce lien est bien moins fort qu’il ne l’était lors de la crise énergétique de 2022.

Les prix de référence du gaz en gros en Europe TFMBMc1 ont atteint ce matin leur plus haut niveau depuis fin 2022 , en hausse d’environ 200% cette année, et Morgan Stanley s’attend à de nouvelles hausses alors que la région aborde l’hiver avec le niveau de stockage de gaz le plus bas observé depuis 15 ans.

Cela a alimenté les craintes du marché quant à l’impact de la hausse des coûts énergétiques sur les bénéfices des entreprises.

Cependant, l’analyse de Morgan Stanley, menée en collaboration avec 11 équipes sectorielles, aboutit à une conclusion très différente: elle révèle que de nombreuses entreprises sont désormais mieux armées pour absorber la hausse des coûts énergétiques.

“De nombreux secteurs “exposés” bénéficient des investissements réalisés ces dernières années en matière d’efficacité énergétique, de la couverture des matières premières en prévision de l’hiver, des contrats d’achat d’électricité (PPA), des clauses d’inflation ou d’indexation des prix dans les contrats, de leur pouvoir de fixation des prix et/ou de leur capacité avérée à répercuter les hausses de prix”, a déclaré la banque.

Les stratèges soulignent que des secteurs tels que les biens d’équipement, l’aérospatiale et la défense, ainsi que l’automobile, ne voient les coûts énergétiques directs représenter qu’un faible pourcentage (à un chiffre) de leur base de coûts.

Parallèlement, des secteurs tels que l’énergie, les services publics, les banques et certains segments de la métallurgie et des mines pourraient en réalité tirer profit de la hausse des prix de l’énergie, ce qui créerait un potentiel de révision à la hausse des bénéfices.

Dans l’ensemble, ils estiment que les risques pesant sur les bénéfices restent globalement orientés à la hausse.

(Danilo Masoni)

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