Pourquoi investir maintenant dans la santé, selon Edmond de Rothschild AM France

(AOF) - Dans un contexte économique rendu très incertain par la pandémie de Covid-19, le secteur de la santé devrait se montrer relativement résilient et conserver son caractère défensif, comme cela a été le cas lors des récessions précédentes. C'est ce que souligne Maguy Macdonald, Global Equity Product Specialist chez Edmond de Rothschild Asset Management France.

Ainsi, la croissance des ventes et des bénéfices devrait être positive en 2020 pour le secteur de la santé, note l'experte, qui se dit convaincue que nous allons retrouver rapidement le rythme de croissance structurelle des ventes autour de 5% au niveau mondial avec des progressions de résultats de 8-10% par an. Les sociétés continuent d'ailleurs à opérer normalement (pas de rupture notable dans les chaînes d'approvisionnement et la production).

De plus, Maguy Macdonald souligne que le secteur bénéficie de dépenses importantes (publiques et privées). La santé publique est la première priorité des gouvernements. A travers cette crise sans précédent, où la lutte contre l'épidémie est la priorité des pouvoirs publics, la croissance des dépenses de santé va même être supérieure aux attentes cette année. Aux Etats-Unis, sur les 2 000 milliards de dollars de plan de relance annoncés par le gouvernement, 130 milliards seront consacrés directement au secteur de la santé (soit une hausse de près de 4 % du montant annuel des dépenses de 3 700 milliards en 2019 aux Etats-Unis), relève par exemple l'experte.

Enfin, Maguy Macdonald indique que le flux d'information positif sur le front de la lutte anti Covid-19 qui a bénéficié à certains titres du secteur, notamment Sanofi ou Abbott.