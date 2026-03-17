Pourquoi et comment investir dans les pays émergents en 2026 ?

Bourse, trading (Crédits: Pixabay / Pexels)

Plusieurs marchés émergents ont brillé en 2025, offrant des performances remarquables qui ont surpris de nombreux investisseurs focalisés sur les marchés développés. L'indice brésilien Bovespa a progressé de plus de 33 %, le COLCAP colombien de près de 49 % et le KOSPI sud-coréen de plus de 75 %. Cette dynamique semble se prolonger en 2026. Le Brésil et la Corée du Sud affichent déjà des gains proches de 20 % sur les deux premiers mois de l'année. De quoi attirer l'attention des investisseurs.

Pourquoi investir dans les économies émergentes en 2026 ?

Le principal moteur de cette tendance est certainement l'affaiblissement du dollar américain. Historiquement, quand la valeur du billet vert recule, les actifs émergents surperforment. La raison est simple : une grande partie des dettes de ces pays est libellée en dollars. Un dollar plus faible allège mécaniquement la charge financière des États et des entreprises, libérant des ressources pour développer leurs économies.

Les différentiels de taux jouent aussi en faveur des pays émergents. Alors que les taux directeurs américains et européens évoluent entre 2 et 4 % en février 2026, l'Inde applique un taux de 5 % et le Brésil de 15 %. Ces écarts attirent naturellement les capitaux internationaux, soutenant les devises locales et les marchés financiers de ces pays.

À cela s'ajoutent des valorisations encore attractives comparées aux marchés développés. Malgré leur surperformance de ces derniers mois, les actions des marchés émergents conservent des niveaux de valorisation encore attrayants et une décote relative significative. Les données de la dernière enquête de Bank of America confirment d'ailleurs une accélération de la rotation des capitaux des investisseurs vers les économies émergentes.

L'exposition des gestionnaires de fonds aux actions émergentes atteint un sommet inédit depuis cinq ans. Ce regain d'intérêt est tel que, selon le cabinet TS Lombard, le sentiment de marché à l'égard de ces économies n'avait pas affiché un tel optimisme depuis plus de deux décennies.

Enfin, plusieurs pays émergents traversent des transitions politiques susceptibles d'engendrer des réformes politiques, commerciales, économiques, fiscales, monétaires et réglementaires qui pourraient débloquer d'importants investissements et soutenir leur croissance.

Quels sont les risques d'investir dans les pays émergents en 2026 ?

Le risque politique est toujours présent dans les économies émergentes, souvent caractérisées par des institutions moins solides qu'en Occident. Un changement de gouvernement peut entraîner des revirements brutaux de politiques. Or, plusieurs pays connaissent des échéances électorales majeures en 2026, notamment la Colombie et le Brésil.

L'exacerbation des tensions géopolitiques et commerciales mondiales assombrit les perspectives de croissance pour 2026, pouvant peser lourdement sur le sentiment général des investisseurs.

Entre la capture du président vénézuélien, les revendications territoriales de l'administration Trump sur le Groenland et l'escalade militaire en Iran, ce début d'année 2026 est marqué par une succession de crises majeures. Cette accumulation d'incertitudes exacerbe la volatilité et menace de provoquer des retraits massifs de capitaux au profit d'actifs refuges plus sécurisés.

La volatilité des devises constitue un risque spécifique aux régions émergentes. Les monnaies émergentes restent vulnérables aux chocs externes, aux variations brutales du sentiment des investisseurs et aux sorties soudaines de capitaux.

Enfin, les standards de gouvernance corporate, de transparence comptable et de protection des actionnaires minoritaires restent généralement inférieurs aux normes occidentales, ce qui rend l'analyse des entreprises individuelles (ou d'autres opportunités d'investissement) plus complexe et plus risquée.

Comment investir dans les économies émergentes en 2026 ?

Parmi les marchés émergents qui pourraient intéresser les investisseurs en 2026 figurent Taïwan, centre névralgique de la fabrication de semiconducteurs avec TSMC, la Corée du Sud et ses champions de l'électronique et des batteries, le Brésil et ses ressources naturelles considérables, ou encore l'Inde, en passe de devenir une alternative manufacturière majeure.

Pour la grande majorité des investisseurs particuliers, les ETF représentent la solution la plus adaptée pour investir dans les économies émergentes. Ils offrent une diversification immédiate, une bonne liquidité et des frais réduits, tout en évitant les complications liées à l'accès direct aux marchés locaux.

Deux approches sont alors possibles.

La première consiste à investir dans un ETF pays, si l'on a une conviction forte sur une économie émergente en particulier. La seconde, plus prudente, consiste à opter pour un ETF marchés émergents diversifié, répliquant un indice plus large comme le MSCI Emerging Markets. Cette dernière option réduit l'impact des risques locaux et lisse la volatilité, au prix d'un potentiel de gain moindre.

Quelle que soit la stratégie choisie, la volatilité structurelle des marchés émergents rend le market timing très risqué. Mieux vaut privilégier un investissement régulier et progressif pour lisser les niveaux d'entrée et limiter le risque psychologique d'investir au mauvais moment.