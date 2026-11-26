Pour Trump, redoubler d'efforts sur les droits de douane est une question de pouvoir, non de popularité

Lors des élections de mi-mandat il y a trois semaines, les électeurs américains ont sanctionné les républicains en raison d’une situation économique et d’une inflation que beaucoup estimaient aggravées par les droits de douane. Le président Donald Trump persiste néanmoins à miser sur ces mesures.

L’administration Trump a annoncé mercredi une nouvelle série de droits de douane sur les marchandises provenant de 14 partenaires commerciaux majeurs, dont la Chine, le Japon et l’Union européenne, une mesure apparemment contre-intuitive qui reflète à la fois la conviction de longue date de Trump en faveur des droits de douane et une nouvelle réalité politique à laquelle est confrontée la Maison Blanche.

Les démocrates étant sur le point de prendre le contrôle du Congrès pour les deux dernières années de sa présidence, les droits de douane revêtent une importance accrue en tant que l’un des outils économiques les plus puissants dont Trump peut se servir sans l’accord des législateurs.

Les droits de douane sont des taxes prélevées sur les importations, qui augmentent les coûts pour les consommateurs. Mais Trump y voit un moyen d’arracher des concessions aux dirigeants étrangers, de contraindre les directeurs généraux d’entreprises à implanter des usines aux États-Unis, de générer des recettes pour le gouvernement et de s’attirer les faveurs des électeurs de la classe ouvrière, selon des responsables américains et d’autres personnes proches de la pensée du président.

Et après la défaite de son parti aux élections de mi-mandat, qui menace de restreindre considérablement son programme national, Trump tient à démontrer qu’il reste capable de mener la politique économique et d’exercer son pouvoir même si son influence législative s’amenuise, ont indiqué ces sources.

« Tout cela est dû aux droits de douane », a déclaré Trump lundi à CNBC, tout en vantant la construction de nouvelles usines aux États-Unis. Il a toutefois précisé que cette politique pourrait avoir un coût. « Il y aura toujours ce petit casse-tête pendant cette courte période de transition. »

Certains républicains au Congrès n’ont pas tardé à imputer les défaites surprenantes de leur parti aux élections de mi-mandat à la politique tarifaire du président. Deux tiers des électeurs ont déclaré que les politiques tarifaires de Trump avaient nui à l’économie nationale, contre 21 % qui ont estimé qu’elles avaient été bénéfiques et 12 % qui n’ont constaté aucune différence, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes par SSRS pour le compte d’un consortium de médias américains. Le Budget Lab de l’université de Yale a estimé au début du mois que les droits de douane avaient augmenté les dépenses des ménages américains de 900 dollars par an.

L’administration a néanmoins proposé de nouveaux droits de douane qui augmenteraient les droits sur certaines importations ciblées, avec des taux maximaux compris entre 20 % et 40 %, bien que les accords commerciaux conclus ou en cours de négociation les limitent généralement à 10 % à 20 %.

Cette nouvelle politique, qui fait suite à un examen de huit mois des pratiques des partenaires commerciaux, remanie un ensemble de droits de douane que Trump avait imposés en 2025 et que la Cour suprême avait jugés illégaux en février.

Le négociateur en chef de Trump pour le commerce, Jamieson Greer, a annoncé ces droits de douane sans grande fanfare à la veille de la fête américaine de Thanksgiving. Trump lui-même n’a fait aucune déclaration publique sur ces nouvelles mesures, ce qui contraste fortement avec l’annonce des droits de douane de l’année dernière, qualifiée de «Jour de la libération», qu’il avait faite dans la Roseraie de la Maison Blanche.

Malgré cette annonce discrète, la réaction des marchés n’a pas tardé, l’indice de référence S&P 500 .SPX clôturant mercredi en baisse d’un quart de point de pourcentage.

Trump avait également secoué les marchés quelques jours plus tôt avec ses efforts extraordinaires pour réinstaller Jensen Huang au poste de directeur général du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , une décision surprise qui a testé les limites de l’intervention présidentielle sur les marchés privés. Les marchés boursiers ont rebondi après le retour de Huang, mais ont depuis reculé.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LE POUVOIR D'ACHAT

Les démocrates ont saisi l’occasion offerte par l’annonce des droits de douane pour affirmer que Trump ignorait délibérément la colère des électeurs face à la hausse des prix et à l’inflation, alimentées notamment par sa décision d’attaquer l’Iran, ce qui a déclenché un conflit ayant considérablement perturbé la production et le transport du pétrole. Plusieurs démocrates ont également fait valoir qu’en sanctionnant des alliés, cette politique ne contribuait guère à contrecarrer les pratiques commerciales agressives de la Chine.

« Les républicains n’ont rien appris », a déclaré sur X la future présidente de la majorité à la Chambre des représentants, Katherine Clark, une démocrate du Massachusetts.

Un ancien haut responsable américain du commerce ayant servi sous Trump a déclaré que la défaite cuisante aux élections de mi-mandat avait probablement modéré les taux de droits de douane proposés, étant donné que des taux plus élevés pourraient susciter de nouvelles inquiétudes quant à l’accessibilité financière.

Mais alors que la campagne électorale s’est largement concentrée sur la hausse des prix du carburant et du coût de la vie, Donald Trump a fait de la réduction du déficit commercial américain une pierre angulaire de son administration, affirmant que Washington délocalisait de fait des emplois industriels à l’étranger.

« Mettre un terme à l’exploitation des travailleurs, des agriculteurs et des entreprises américains par des accords commerciaux déséquilibrés a constitué un pilier essentiel du mouvement “Make America Great Again” du président Trump », a déclaré Matthew Middleton, porte-parole de la Maison Blanche, ajoutant que l’administration « continuerait à se battre pour faire baisser les coûts ».

Les droits de douane ont également apporté une nouvelle source de recettes au gouvernement fédéral après que la loi phare de Trump, le « One Big Beautiful Bill Act » de 2025, a ancré la baisse des taux d’imposition des particuliers.

Les politiques protectionnistes de Trump ont recueilli le soutien de certains syndicats d’ouvriers qui soutenaient traditionnellement les démocrates, alors même que certains républicains prennent leurs distances par rapport à un outil économique qu’ils jugent hostile au libre marché.

Mercredi, la présidente internationale du syndicat United Steelworkers, Roxanne Brown, a qualifié les mesures de l’administration de « attendues depuis longtemps ». Le syndicat avait apporté son soutien à l’adversaire démocrate de Trump, Kamala Harris, en 2024.

Le député républicain du Nebraska Don Bacon, un détracteur de Trump qui prend sa retraite du Congrès, a exprimé un point de vue différent. Qualifiant les droits de douane d’« impôt sur les consommateurs américains » et imputant les défaites des républicains à la forte inflation et à la faible croissance des salaires, il a exhorté les législateurs à reprendre le contrôle des droits d’importation.