Pour Swiss Life Asset Managers, la récession sera moins dure aux Etats-Unis qu'en Europe

(AOF) - Swiss Life Asset Managers pense toujours que la récession sera moins dure aux Etats-Unis qu'en Europe, grâce à un confinement moins strict. En revanche, les Etats-Unis sont plus touchés sur le plan de l'emploi en l'absence de dispositif de chômage partiel. Entre mi-mars et mi-mai, plus de 36 millions d'Américains se sont inscrits au chômage. Toutefois, 78% des personnes sans emploi pensent que leur employeur les rappellera dans les six mois et sont donc comptées comme " temporairement au chômage ".

Bien sûr, certaines le seront durablement cette année, mais nous pensons que les effectifs comme le taux de chômage redeviendront rapidement plus normaux après la levée des mesures de confinement.

Swiss Life Asset Managers estime actuellement que le taux de chômage américain s'établira à environ 8% d'ici à décembre 2020.