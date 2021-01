Pour Pictet AM, les valeurs cycliques bénéficieront du plan de relance de Joe Biden

Les valeurs liées au Digital apprécieront moins, car elles risquent de subir des pressions réglementaires, fiscales et antitrust plus sévères. Attention toutefois : à moyen terme, ces valeurs bénéficient d'une croissance inégalée. De la volatilité à court terme, donc. Mais, sur 5 ans ce secteur reste l'un des préférés de la société de gestion.

Les banques ont bénéficié de la remontée des taux, mais Pictet AM pense que celle-ci sera limitée par les banques centrales. Du côté des valeurs de croissance, le secteur de la santé devrait échapper encore quelques années à la forte pression sur les prix des médicaments que beaucoup de Démocrates leur promettaient. Les valeurs liées aux énergies propres devraient enfin bénéficier du plan d'infrastructures de Joe Biden.

Quels secteurs devraient en bénéficier ? En premier lieu, les valeurs cycliques, répond Frédéric Rollin. Plus de dépenses, c'est bon pour le cycle, d'autant que le pays sortira progressivement de l'épidémie. La consommation discrétionnaire, comme l'automobile, sera portée par les mesures de relance.

Mais après ? Les regards se tournent vers les infrastructures, qui bénéficient d'un consensus bipartisan, souligne le conseiller. Ces dernières vieillissent dangereusement aux Etats-Unis et la rénovation du réseau électrique serra essentielle dans l'électrification du mix énergétique du pays.

Frédéric Rollin observe que l'urgence dans laquelle se trouve une partie de la population américaine ainsi que la difficulté pour les Républicains de gérer la défaite et un électorat très clivé permet aux Démocrates de voir les choses en plus grand pour le premier trimestre.

(AOF) - Fort de sa majorité (courte) au Congrès, Joe Biden pourra adopter quelques mesures de relance, indique Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Rien de " révolutionnaire " néanmoins, comme le seraient une hausse importante des taxes sur les bénéfices ou la réforme en profondeur du système de santé, prévient le professionnel. La victoire des Démocrates permet néanmoins de remonter les anticipations sur le volume du plan de relance.

