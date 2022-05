Pour Optigestion, seul un ralentissement généralisé résoudra les nombreux désordres actuels

Seule cette issue permettra de résoudre les forts déséquilibres entre l'offre et la demande, à l'origine de nombreux désordres actuels, conclut Jacques de Panisse.

De plus, en suggérant un possible élargissement du conflit, il pourrait mettre fin à toute contribution à l'Ukraine, même passive, en provenance de pays d'Europe centrale qui – au pied du mur - préfèreront opter pour la neutralité que de risquer la guerre.

Des armes non conventionnelles, notamment chimiques, pourraient être utilisées pour restaurer la supériorité de la Russie. En effet, assure le gérant, le Kremlin sait que les démocraties n'oseront pas le suivre dans cette course à la terreur.

(AOF) - Jacques de Panisse, président, gérant et associé d'Optigestion s'inquiète des turbulences actuelles et à venir. Concernant la guerre en Ukraine, il redoute que les difficultés rencontrées par la Russie dans son offensive ne finissent par conduire le Kremlin "à adopter de nouvelles règles du jeu".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.