Pour les investisseurs, il est difficile de trouver un véritable refuge sûr

par Karen Brettell

Lorsque les actions ont chuté ce mois-ci, les investisseurs ont réagi comme ils le font depuis des décennies en achetant des bons du Trésor américain et du yen japonais. Mais les récentes vagues de ventes ont mis en évidence un problème croissant: les actifs censés amortir les fluctuations des portefeuilles ne fonctionnent pas toujours lorsque les investisseurs en ont le plus besoin.

En avril 2025, les craintes liées aux droits de douane américains ont déclenché une vague de ventes sur les actions, mais les bons du Trésor n'ont pas apporté leur protection habituelle. Les obligations à long terme ont été vendues en même temps que les actions, faisant grimper en flèche les rendements à 10 ans, les investisseurs s'inquiétant de l'inflation, des risques budgétaires et des tensions sur la liquidité du marché. Le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, le 28 février, a entraîné une dynamique similaire: le prix du pétrole a bondi et les rendements obligataires ont augmenté, sur fond de craintes d'une hausse de l'inflation.

L'or s'est montré tout aussi erratique. Il a chuté avec les actions fin octobre, franchissant son seuil de soutien technique et atteignant son plus bas niveau depuis un an.

"On n'a plus assez de doigts pour compter les valeurs refuges sur lesquelles compter", a déclaré Steve Englander, responsable mondial de la recherche sur les devises du G10 et responsable de la stratégie macroéconomique pour l'Amérique du Nord chez Standard Chartered Bank.

Les actifs refuges ont tendance à conserver leur valeur, voire à s'apprécier, lorsque les marchés baissent. Les investisseurs les achètent pour compenser les pertes subies ailleurs dans leur portefeuille.

Le positionnement peut avoir autant d'importance que les fondamentaux. Après un choc, a expliqué M. Englander, le refuge le plus solide peut tout simplement être l'actif sur lequel les investisseurs avaient pris une position courte et qu'ils sont contraints de racheter.

Yields and Stocks

CAUSE ET EFFET

Les bons du Trésor restent le marché le plus important et le plus liquide au monde, et les investisseurs s'y réfugient depuis longtemps en période de crise. Mais lorsque la menace provient de l'inflation et du resserrement monétaire de la Réserve fédérale, les obligations peuvent baisser parallèlement aux actions.

Will Compernolle, stratège macroéconomique chez FHN Financial, a déclaré que la volatilité liée aux annonces américaines sur les droits de douane l'année dernière rendait difficile de déterminer si les bons du Trésor avaient perdu de leur attrait. Les rumeurs d'une tendance "Sell USA", a-t-il ajouté, ne se sont pas traduites de manière significative dans les flux de transactions internationaux. Les événements récents, notamment la volatilité due aux inquiétudes budgétaires en France, ont quant à eux montré que les bons du Trésor "conservent bel et bien leur statut de valeur refuge".

"En cas d'aversion au risque, les bons du Trésor sont attractifs", a-t-il déclaré. "Mais en cas d'inflation ou de risque géopolitique, très peu d'actifs sont sûrs".

Campbell Harvey, professeur de finance à la Fuqua School of Business de l'université Duke, a qualifié les bons du Trésor américain d'"actif refuge de référence dans le monde". Mais les actions et les bons du Trésor évoluent de plus en plus dans le même sens, a-t-il expliqué, et le portefeuille de référence composé de 60 % d'actions et de 40 % d'obligations a été "mis à mal".

"Historiquement, ce portefeuille s'est révélé fiable", a déclaré M. Harvey. "Cependant, son avantage en termes de diversification s'est amenuisé".

Il a également souligné l'ampleur de l'endettement américain: une dette de 40 000 milliards de dollars, des déficits d'environ 2 000 milliards de dollars par an et des paiements d'intérêts de 1 100 milliards de dollars par an. Les bons du Trésor comportent désormais un risque supplémentaire, a-t-il déclaré.

POSITIONS LONGUES CONTRE POSITIONS COURTES

La réputation de l'or en tant que valeur refuge repose sur des périodes de détention longues. M. Harvey a déclaré que l'or était très fiable "à très long terme, c'est-à-dire sur plusieurs siècles", mais pas à court terme.

Sa volatilité annualisée, supérieure à 15 %, est similaire à celle du S&P 500. Sa corrélation avec les actions est proche de zéro sur des horizons de trois à cinq ans, mais il a précisé qu'il s'agissait d'une moyenne et que les périodes courtes pouvaient présenter des écarts importants. Ses recherches montrent que les surprises inflationnistes à la hausse sont généralement associées à des marchés faibles, et que l'or peut lui aussi baisser dans ces contextes.

Suki Cooper, responsable mondiale de la recherche sur les matières premières chez Standard Chartered, a déclaré que le rôle de l'or "a véritablement évolué". Les investisseurs l'apprécient de plus en plus comme un actif liquide de grande qualité auquel ils peuvent recourir dans des scénarios extrêmes. Lorsque de fortes baisses boursières déclenchent des appels de marge, a-t-elle expliqué, l'or est l'un des premiers actifs à être vendus, d'autant plus qu'il avait atteint des sommets historiques jusqu'en janvier.

Sur des horizons de placement plus longs, a ajouté Mme Cooper, les facteurs structurels restent en place. Parmi ceux-ci figurent les achats records des banques centrales depuis 2022, ainsi que les inquiétudes liées à la dette mondiale, à la dédollarisation et à la dépréciation monétaire.

Gold and Stocks

ON N'A PLUS ASSEZ DE DOIGTS

En ce qui concerne les devises, chaque candidate présente une faiblesse, a déclaré M. Englander.

Le franc suisse est cher. L'euro est confronté à des défis politiques et économiques. La livre sterling a connu une belle progression, mais le gouvernement travailliste est plus à gauche que n'importe quel gouvernement britannique depuis de nombreuses années, a-t-il ajouté. Le yen a affiché des performances mitigées, mais peut s'avérer attractif en tant que valeur refuge si la volatilité des marchés n'est pas alimentée par les cours du pétrole. Le yen est sensible aux cours du pétrole, le Japon étant dépendant des importations d'énergie.

Le dollar offre davantage de sécurité et de rendement que de nombreuses autres devises. Un investisseur peut placer son argent dans des bons du Trésor, "encaisser un coupon de 4,5 %" et décider plus tard où investir lorsque la volatilité s'atténuera. "Par défaut", a déclaré M. Englander, c'est "probablement la plus sûre des valeurs refuges".

M. Harvey a déclaré qu'aucun actif pris isolément ne s'était révélé être une couverture fiable en toutes circonstances. L'or et les bons du Trésor font partie d'un portefeuille défensif. Les matières premières, les autres actifs réels et les bons du Trésor indexés sur l'inflation ont également leur rôle à jouer, tout comme les stratégies actives, a-t-il ajouté. Par exemple, les stratégies axées sur la qualité — prendre des positions longues sur des entreprises de grande qualité et des positions courtes sur celles de moindre qualité — peuvent subir moins de pertes lors de fortes baisses. Les stratégies de suivi de tendance peuvent donner de bons résultats lors des vagues de ventes.

Aucune de ces stratégies ne fonctionne de manière fiable à elle seule, a-t-il précisé. Combinées, cependant, "vous augmentez les chances que votre portefeuille défensif soit réellement efficace".

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