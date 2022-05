Pour la Fed l’urgence d’agir vite et fort, estime Allianz GI

(AOF) - Sans surprise, la Fed devrait annoncer une hausse de taux de 50pb ainsi que la réduction de la taille de son bilan à partir du mois de juin indique Allianz GI en amont de la réunion du FOMC des 3 et 4 mai 2022. Face à une inflation qui ne cesse de surprendre à la hausse, la Fed doit rattraper le temps perdu et agir vite et fort.

Le degré élevé d'incertitude sur les chocs d'inflation à venir, liés notamment à la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, rend toutefois l'exercice de prévision difficile et devrait maintenir une volatilité forte sur les marchés de taux, estime Allianz GI.