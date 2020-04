Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pour l'OMC, la chute du commerce mondial pourrait atteindre 32% Reuters • 08/04/2020 à 15:18









BRUXELLES, 8 avril (Reuters) - Les échanges commerciaux internationaux devraient chuter cette année en raison de la pandémie de coronavirus avant un probable rebond l'an prochain, a déclaré mercredi l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle prévoit une baisse de 13% à 32% du commerce de biens, une fourchette dont la largeur reflète l'incertitude actuelle quand à l'impact de la crise sanitaire qui touche la quasi-totalité des pays de la planète. Pour 2021, l'organisation internationale basée à Genève dit tabler sur un rebond de 21% à 24% des échanges et elle explique que l'ampleur de la reprise dépendra pour une bonne part de la durée de l'épidémie et de l'efficacité des mesures mises en oeuvre pour limiter son impact économique. (version française Henri-Pierre André)

