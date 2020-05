Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pour l'Etat islamique, la pandémie est un "châtiment divin" contre ses ennemis Reuters • 28/05/2020 à 21:46









LE CAIRE, 28 mai (Reuters) - Le groupe Etat islamique a déclaré dans un enregistrement audio diffusé jeudi que la pandémie de coronavirus était un "châtiment divin" frappant ses ennemis. "Allah, par sa volonté, a envoyé un châtiment aux tyrans de notre époque et à leurs adeptes qui ne peut être vu à l'oeil nu", déclare l'homme dont on entend la voix sur ce message, et qui se présente comme le porte-parole de l'Etat islamique, Abou Hamzah al-Kouraïchi. "Aujourd'hui nous sommes heureux de ce châtiment d'Allah sur vous", ajoute-t-il. Kouraïchi poursuit par un appel aux combattants de l'EI qu'il engage à se préparer et à "être aussi durs que possibles contre les ennemis de Dieu". L'Etat islamique, délogé des principaux territoires qu'il avait conquis et sur lesquels il avait proclamé un "califat", a éprouvé des difficultés depuis la mort de son émir, Abou Bakr al Baghdadi, tué fin octobre dans un raid des forces spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie. Abou Ibrahim al-Hachémi al-Kouraïchi lui a succédé à la tête de l'organisation. (Hesham Abdul Khalek et Ahmed Tolba version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.