Pour Invest Securities, les taux sans risque sont la clé des marchés pour 2022 information fournie par AOF • 06/01/2022 à 10:35



(AOF) - Alors que les craintes liées à Omicron ont été rapidement écartées, les marchés actions terminent 2021 sur une solide performance, portés avant tout par le rebond plus fort qu'escompté des résultats (révisions record sur les 12 derniers mois). Ce constat dressé, qu'attendre de 2022 ?



Pour Invest Securities, si le momentum de BNA devrait continuer de rester un soutien au regard des attentes encore prudentes pour 2022, la principale incertitude actuelle réside dans le rythme de remontée des taux, dans un contexte de normalisation des politiques monétaires et d'une inflation plus forte et plus soutenue qu'anticipé jusqu'alors.



Ce facteur de valorisation des marchés actions étant le plus compliqué à estimer, il est difficile à ce stade de faire une projection pour 2022, estime le broker.



L'analyse des différents scénarios penche plutôt du côté de la stagnation, voire du repli des marchés actions, ce qui appelle à une certaine prudence, même si à court terme, l'amélioration de la situation sanitaire et la publication des résultats 2021 devraient permettre d'alimenter la tendance haussière, juge le bureau d'études.