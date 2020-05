Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pour George Soros, le coronavirus menace la survie de l'UE Reuters • 22/05/2020 à 12:05









LONDRES, 22 mai (Reuters) - La survie de l'Union européenne est en jeu à moins qu'elle n'émette des obligations perpétuelles afin d'aider les pays du bloc les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, à l'image de l'Italie, estime le milliardaire américain George Soros à quelques jours de la présentation par Bruxelles d'un plan de relance. "Si l'Union européenne est incapable de l'envisager à ce stade, elle ne sera peut-être pas capable de survivre aux défis auxquels elle fait face actuellement", déclare-t-il dans un échange par courriel avec des journalistes sous forme de questions-réponses. "Il ne s'agit pas d'une possibilité théorique, cela pourrait être une réalité tragique", ajoute l'homme d'affaires, connu pour son attaque spéculative contre la livre sterling en 1992, qui se dit également très préoccupé par la situation en Italie. "L'assouplissement des règles en matière d'aides d'État, qui sont favorables à l'Allemagne, a été particulièrement injuste pour l'Italie, qui était déjà l'homme malade de l'Europe et ensuite le pays le plus durement touché par le coronavirus", poursuit George Soros. La Commission européenne, qui doit présenter sa proposition de plan de relance le 27 mai, a prévenu cette semaine qu'elle ne reprendrait pas en tant que telle l'idée franco-allemande d'un fonds de 500 milliards d'euros en dépenses budgétaires mais qu'elle panacherait prêts et subventions . (Guy Faulconbridge, version française Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

