Pour Darmanin, l'entourage de Macron manque de gens "qui boivent de la bière et mangent avec les doigts"

Pour le ministre des Comptes publics, qui porte haut ses origines populaires, "le diagnostic est sans appel : l'entourage présidentiel est trop parisien, trop bourgeois, trop techno, trop strauss-kahnien", explique Paris Match qui lui consacre un long portrait. Marine le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ont raillé les propos du ministre, fustigeant l'image qu'il a du "peuple", une "caricature".

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin à l'Élysée, le 5 décembre 2019. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Dans un long portrait que lui consacre Paris Match cette semaine, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, qui revendique ses origines populaires, a critiqué l'entourage présidentiel. " Il manque sans doute autour de lui (Emmanuel Macron) des personnes qui parlent à la France populaire, des gens qui boivent de la bière et mangent avec les doigts . Il manque sans doute un (Jean-Louis) Borloo à Emmanuel Macron", a expliqué Gérald Darmanin, évoquant l'ancien ministre et ex-maire de Valenciennes.

"Après deux ans et demi passés en macronie, le diagnostic de l'élu du Nord est sans appel : l'entourage présidentiel est trop parisien, trop bourgeois, trop techno, trop strauss-kahnien", commente l'hebdomadaire. Fils de femme de ménage, Gérald Darmanin est né à Valenciennes . Élevé à Paris, il s'est installé à Tourcoing en 2004, ville dont il est devenu maire en 2014 , avant de laisser son siège pour celui de premier adjoint chargé de l'Urbanisme lorsqu'il est entré au gouvernement en mai 2017. "Mon Ena, c'est Tourcoing. Maire, j'adore. Dans un moment où la politique c'est 'cause toujours', là tu agis concrètement. Au Parlement, tu commentes. À la région, tu prévois l'aménagement pour les vingt ans à venir. Ici, t'es au milieu des gens. Et moi, j'aime les gens et j'ai envie que les gens m'aiment", a expliqué le ministre.

Un gouvernement avec des personnalités "qui ont des origines diverses" selon Sibeth Ndiaye

Interrogée sur le sujet sur RTL , Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, est partie d'un grand éclat de rire. "J'aime beaucoup la bière...", a-t-elle plaisanté. "Dans ma culture africaine on mange avec les doigts, pas avec une fourchette et une cuillère", a-t-elle ajouté. "Dans un gouvernement, il y a besoin de personnalités qui ont des origines diverses et je crois très sincèrement que dans le gouvernement aujourd'hui, on n'a pas que des technos blancs de 40 ans ", a-t-elle poursuivi.

Marine le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ont raillé les propos du ministre des Comptes publics . "Voilà la vision qu'ils ont du peuple... une caricature de Reiser !", l'ancien dessinateur de Charlie Hebdo notamment, a fustigé Marine Le Pen sur Twitter. "Macronie rime avec mépris ! Vivement 2022 pour que les Français aient enfin des dirigeants à leur image et non déconnectés", a réagi de son côté Nicolas Dupont-Aignan, le président du parti souverainiste Debout la France.