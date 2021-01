Pour Columbia Threadneedle Investments, il n'existe aucune alternative aux actions

Par ailleurs, la politique monétaire est exceptionnellement accommodante. La Fed a promis de maintenir les taux inchangés jusqu'à ce que l'économie ait atteint le " plein emploi " et que l'inflation soit " en bonne voie pour dépasser légèrement 2% pendant un certain temps ".

Si l'effet des bénéfices est temporaire, l'effet du taux d'actualisation est pour sa part permanent. Ainsi, en dépit des inquiétudes à court terme, les cours des actions devraient en réalité être plus élevés.

La prime de risque actions se maintient en effet proche de son niveau de mars, tandis que les cours des actions ont atteint leurs planchers. Bien que les cours des actions aient rebondi et que les rendements du dividende aient chuté, la baisse des rendements obligataires réels s'est avérée similaire, observe Paul Doyle.

Le scénario est encore plus impressionnant en dehors des Etats-Unis ajoute Paul Doyle : les actions de la zone euro devraient reculer de 30% en termes réels et les actions britanniques de 50% pour égaler la performance des obligations.

(AOF) - Au-delà du très court terme, il n'existe aucune alternative aux actions vu le niveau élevé persistant de la prime de risque actions au niveau mondial, à savoir l'écart entre le rendement des bénéfices des actions et le rendement réel des obligations d'Etat, estime Paul Doyle, Head of Europe ex-UK Equities chez Columbia Threadneedle Investments. Le rendement du dividende pour l'indice S&P 500 est actuellement de 1,6%, un niveau inférieur à sa moyenne à long terme de 4,3%, mais largement supérieur au rendement de 0,7% des bons du Trésor américain à 10 ans.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2020 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.