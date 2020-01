Pour Carole Ghosn, son mari est victime d'un "complot industriel"

La femme de Carlos Ghosn assure que son époux va "faire éclater la vérité", après son évasion du Japon où il était assigné à résidence.

Carlos et Carole Ghosn, le 3 avril 2019, à Tokyo ( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Sa prise de parole est attendue. Selon son avocat français, Carlos Ghosn dispose maintenant d'une "vraie liberté" pour s'expliquer ce mercredi 8 janvier, au cours de sa conférence de presse à Beyrouth.

"Il va s'expliquer, faire éclater la vérité", promet quant à elle Carole Ghosn, dans un entretien au Parisien. "Pas une seconde je n'ai douté de mon mari, victime d'un complot industriel et de la guerre entre Renault et Nissan", avance t-elle dans cette interview, publiée mardi 7 janvier.

"C'est la prise de parole la plus importante de toute sa vie", commente t-elle encore au sujet du "grand oral" que Carlos Ghosn organise devant les caméras. Sa femme, elle, assure qu'elle "n'était au courant de rien". "J'étais à Beyrouth avec mes enfants pour fêter Noël, quelqu'un m'a appelée pour me dire : J'ai une surprise pour toi. C'était la plus belle de toute ma vie!", décrit-elle dans les colonnes du quotidien.

"Nous nous sommes retrouvés dans l'appartement de mes parents, j'ai serré Carlos très fort dans mes bras, au moins cinq vraies minutes avant de pouvoir faire sortir un son de ma bouche", a t-elle encore ajouté.