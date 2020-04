Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pour Bolsonaro, le Brésil ne peut pas passer plusieurs mois en confinement Reuters • 03/04/2020 à 15:17









BRASILIA, 3 avril (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a affirmé vendredi que la société brésilienne serait incapable de tenir deux ou trois mois en confinement pour combattre le coronavirus. "Vous connaissez ma position: cela débouchera sur du chômage de masse", a-t-il dit à ses partisans rassemblés devant la résidence présidentielle de Brasilia. A rebours de la quasi-totalité des dirigeants de la planète, le président brésilien, issu de l'extrême droite, refuse l'idée d'un confinement et a dénoncé les mesures de "distanciation sociale" prises au niveau d'Etats et de municipalités du Brésil. D'après les dernières données officielles disponibles, le Covid-19 a tué 324 patients au Brésil pour 8.044 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus. (Lisandra Paraguassu version française Henri-Pierre André)

