Poujoulat : une croissance de 35 % sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022

(AOF) - Leader européen des conduits de cheminée, le Groupe Poujoulat a réalisé une forte croissance de son chiffre d'affaires cumulé (avril à décembre 2022) d'environ 35 % par rapport à la même période l'an dernier. La croissance est très marquée pour la branche bois-énergie et l'activité conduits de cheminée et cheminées industrielles bénéficie également d'une très bonne dynamique. Sur le troisième trimestre isolé (octobre à décembre 2022), le chiffre d'affaires consolidé a cru de plus de 40% malgré un automne et un début d'hiver aux températures particulièrement clémentes.

La branche bois-énergie poursuit son accélération portée par des volumes importants et par des prix moyens plus élevés que l'année précédente. L'appétence du consommateur final pour les solutions biomasse se confirme dans un contexte de tension énergétique inédit en Europe. Les tensions conjoncturelles qu'a connu le granulé de bois sont désormais résorbées et le groupe peut compter sur une augmentation de ses capacités industrielles.

Frédéric Coirier, Président Directeur Général du groupe, déclare : " L'activité reste forte sur nos marchés liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans un contexte de prix de l'énergie inédit. Nous notons également une bonne tenue de nos marges dans nos différents métiers et une bonne maîtrise de nos charges fixes. En conclusion, nous confirmons l'objectif d'atterrissage à environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. "

