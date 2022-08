Poujoulat : un chiffre d'affaires en nette hausse et des prévisions confirmées

L'Unicem a créé en 2018 un label RSE, qui a rencontré un certain succès : dans le béton, près de 700 sites, soit la moitié de l'activité en France, se sont engagés dans la démarche, de même que 400 sites constituant près de 30% du chiffre d'affaires des carrières françaises. Cette démarche englobe plusieurs initiatives comme la réduction de l'empreinte carbone des produits ou l'amélioration des relations avec les fournisseurs. De grands efforts ont été faits sur le plan du recyclage qui atteint désormais 70% dans le secteur, contre environ 50 % il y a dix ans, et alors qu'il était quasiment inexistant il y a une trentaine d'années. Toutefois l'Unicem souhaiterait que les pouvoirs publics renforcent leur soutien à cette démarche RSE à travers un recours aux entreprises labellisées.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans ce contexte, Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : " Nous continuons de tabler sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25% pour l'exercice 2022/2023 et nous confirmons notre objectif d'une rentabilité nette d'environ 5%. Cette croissance nous mobilise, bien entendu, sur nos principaux cœurs de métiers mais nous portons, par ailleurs, des ambitions fortes en matière de diversification notamment sur les marchés de la transition écologique et du design. "

Les appels répétés des pouvoirs publics à la sobriété énergétique sont de nature à inciter les consommateurs, à remplacer leurs anciens appareils de chauffage et à diversifier leur mix énergétique. Les ventes d'équipements bois-énergie, de pompes à chaleur et de chaudières à très haute performance continuent de bénéficier d'un fort développement en Europe, précise la société qui emploie 1 700 salariés.

(AOF) - Poujoulat, leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles, a dévoilé une hausse de 34 % de son chiffre d'affaires au titre du premier semestre, à 69,77 millions d'euros contre 52,40 millions d'euros. Une performance qui traduit la dynamique des marchés de la rénovation énergétique et du bois-énergie dans un contexte de tension énergétique.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.