POUJOULAT termine l'exercice en légère croissance

(AOF) - Poujoulat a publié un chiffre d'affaires consolidé au titre de son exercice 2020-2021 (période d'avril 2020 à mars 2021) en croissance de 1,5%, à 245,4 millions d'euros. L'activité a été particulièrement soutenue durant le quatrième trimestre de l'exercice, qui a connu une progression de 29%, dont +22% pour la branche "conduit de cheminée & cheminées industrielles" et +43% pour la branche "Bois Energie". Sur l'exercice, elles ont connu un repli de 1,1%, à 163,1 millions d'euros, et une croissance de 7,1%, à 81,9 millions d'euros, respectivement.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, a déclaré : "Après 6 semaines très perturbées en tout début d'exercice, le groupe a su redémarrer rapidement et efficacement. Cette agilité nous a permis de satisfaire nos clients et d'être au rendez-vous de la reprise de nos marchés. [...] Quant aux perspectives pour l'exercice 2021/2022, elles restent bien orientées. Nous serons néanmoins très vigilants à la disponibilité et au prix des matières premières qui est en très forte hausse".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries.

D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.