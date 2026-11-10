POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Droits de vote octobre 2026

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Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
au 31 octobre 2026
|Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre de droits de vote
|Droit exerçable
|Droit théorique
|31/01/2026
|7 836 000
|12 972 504
|12 983 594
|28/02/2026
|7 836 000
|12 931 151
|12 942 954
|31/03/2026
|7 836 000
|12 939 072
|12 951 554
|30/04/2026
|7 836 000
|12 945 535
|12 958 470
|31/05/2026
|7 836 000
|12 946 201
|12 958 762
|30/06/2026
|7 836 000
|12 945 564
|12 959 485
|31/07/2026
|7 836 000
|12 945 663
|12 959 684
|31/08/2026
|7 836 000
|12 945 580
|12 959 043
|30/09/2026
|7 836 000
|12 950 740
|12 964 530
|31/10/2026
|7 836 000
|12 951 408
|12 965 290
|(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
|(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
- SECURITY MASTER Key : yZifY8ptZ5vGx2pyaJ1rl2RlmpdnmGKbbmHKlmlrl5adZ2xlx26WbJSSamlil25t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101297-template_droits-de-vote_202610.pdf
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