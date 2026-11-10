 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Droits de vote octobre 2026
information fournie par Actusnews 10/11/2026 à 08:00

Ajouter Boursorama à vos sources
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
au 31 octobre 2026
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote
Droit exerçable Droit théorique
31/01/2026 7 836 000 12 972 504 12 983 594
28/02/2026 7 836 000 12 931 151 12 942 954
31/03/2026 7 836 000 12 939 072 12 951 554
30/04/2026 7 836 000 12 945 535 12 958 470
31/05/2026 7 836 000 12 946 201 12 958 762
30/06/2026 7 836 000 12 945 564 12 959 485
31/07/2026 7 836 000 12 945 663 12 959 684
31/08/2026 7 836 000 12 945 580 12 959 043
30/09/2026 7 836 000 12 950 740 12 964 530
31/10/2026 7 836 000 12 951 408 12 965 290
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yZifY8ptZ5vGx2pyaJ1rl2RlmpdnmGKbbmHKlmlrl5adZ2xlx26WbJSSamlil25t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101297-template_droits-de-vote_202610.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

POUJOULAT
5,840 EUR Euronext Paris +0,69%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Salon international de l'automobile de Bangkok
    Honda relève ses prévisions malgré $3 mds de coûts liés à l’électrique au T2
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:58 

    Honda a relevé ‌mardi ses prévisions de bénéfice annuel de 20%, anticipant une forte ​demande de véhicules hybrides et un effet positif de la faiblesse du yen pour compenser la chute des ventes en Chine. Le deuxième constructeur ​automobile japonais a relevé ses ... Lire la suite

  • SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 10.11.2026 08:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Logo du groupe Softbank à son siège social à Tokyo
    SoftBank: Perte nette de $7 mds au T2 avec les "data centers" aux USA
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:55 

    par Anton Bridge SoftBank a enregistré ‌une perte nette de 1.100 milliards de yens (6,20 milliards d'euros) au cours du trimestre allant ​de juillet à septembre, a annoncé mardi le conglomérat d'investissement japonais, dont les résultats sont affectés par les ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 10.11.2026 08:54 

    * VALNEVA VLS.PA a déclaré mardi avoir constaté une persistance des anticorps chez 94% des participants à une étude sur son vaccin contre le chikungunya d'IXCHIQ®, cinq ans après l'injection d'une dose unique. * PLESIO (ex-Casino) CASP.PA a annoncé mardi avoir ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,87 -1,44%
2CRSI
17,6 +2,39%
CAC 40
8 332,3 +1,20%
BIOPHYTIS
0,0422 -6,01%
SOITEC
104,65 +4,78%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank