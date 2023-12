POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat - Résultats S1 2023/2024

Groupe Poujoulat :

Résultats du premier semestre de l'exercice 2023/2024 et perspectives

Paris, le 22 décembre 2023 - 08h00

Le chiffre d'affaires du Groupe Poujoulat, au premier semestre 2023/2024, s'élève à 175 152 milliers d'euros, en croissance de 4,1%. Quant au résultat net, il s'établit à 5 634 milliers d'euros.

Résultats consolidés – ANC 2020-01 (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2023 au 30 septembre 2023

6 mois Du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2022

6 mois Du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021

6 mois Chiffre d'affaires 175 152 168 281 128 281 Résultat d'exploitation* 8 065 16 677 7 276 Résultat net 5 634 12 657 4 753

*Avant amortissement du goodwill

Le résultat net du premier semestre 2023/2024 est en recul par rapport à celui de 2022/2023 qui était historiquement élevé (7,5% du chiffre d'affaires). Il est néanmoins en progression par rapport à celui du premier semestre 2021/2022 qui était déjà d'un très bon niveau. Ce résultat est notamment impacté par la hausse des coûts (matières premières, énergie, masse salariale…) et l'absence d'augmentation tarifaire destinée à donner plus de visibilité aux clients.

La branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles » a connu une baisse sensible de ses volumes de ventes sur le premier semestre, en raison notamment d'un mouvement de déstockage chez les clients et d'un ralentissement de la consommation. La branche voit sa rentabilité nettement baisser en raison d'un mix produit moins favorable, de prix de matières premières qui restent élevés et de coûts liés à la mise en œuvre des investissements destinés à augmenter la capacité de production et à améliorer la productivité.

Côté « Bois énergie », les ventes de granulés sont en croissance de 50% au premier semestre, en raison de l'anticipation des achats en basse saison par les consommateurs. Les ventes des autres produits (bûches, bûches densifiées, bois d'allumage) sont également bien orientées. Afin de répondre à la demande croissante de combustibles de qualité, notamment portée par la nouvelle réglementation, le Groupe Poujoulat fait monter en puissance ses différents sites de production. Le résultat semestriel de la branche « Bois énergie » s'inscrit en progression sensible.

Perspectives du second semestre 2023/2024

Les deux exercices précédents furent exceptionnels (+66% de croissance cumulée sur deux ans) et furent stimulés par un marché immobilier très dynamique (neuf et ancien), une forte demande liée à l'amélioration du logement et à la transition écologique et par la crise énergétique. Ces évolutions ont créé une demande très forte et des tensions d'approvisionnement qui se sont largement résorbées sur les 6 derniers mois.

Concernant la branche « Conduits de cheminée et cheminées industrielles », le mouvement de déstockage chez les clients touche à sa fin conduisant à une reprise progressive de la dynamique de vente. En ce début de second semestre, les ventes d'appareils à granulés et à gaz connaissent notamment une reprise progressive.

Côté « Bois énergie », l'entrée de saison a été marquée par une grande douceur des températures. Les niveaux de stock sont donc plus importants que l'année passée. Le granulé bénéficie d'une grande disponibilité et la demande en bois bûche et allume feux reste très dynamique. Dans un contexte d'augmentation du prix de l'électricité le bois énergie est plus compétitif que jamais.

L'exercice 2023/2024 marque donc une transition. Malgré le ralentissement temporaire du marché, le Groupe Poujoulat reste confiant dans ses orientations stratégiques à moyen et long termes. En effet, en offrant des solutions performantes et concrètes pour répondre aux enjeux d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, le Groupe s'inscrit parfaitement dans la transition écologique et la stratégie de mixité énergétique française et européenne. Le chauffage au bois domestique qui représente 25% du chauffage résidentiel, présente un fort potentiel de développement en complément des autres sources d'énergie. Par ailleurs, la réglementation favorise les produits bois énergie performants et fait monter en puissance l'ensemble de notre offre, sur un marché de plus en plus qualitatif.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Après deux exercices exceptionnels, le Groupe Poujoulat consolide sa position autour de ses valeurs : innovation, qualité, services et engagement. Ces valeurs sont portées par des marques connues et reconnues. Nous restons confiants dans nos choix. En gardant notre cap, en maîtrisant nos charges et en satisfaisant les consommateurs, nous armons le Groupe pour accélérer la transition et préparer l'avenir. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles (bûches, granulés, allume feu) à usage domestique. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros au cours de l'exercice 2022/2023 et emploie 1 750 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC / Directrice des Affaires publiques et réglementaires – o.dujarric@poujoulat.fr

Prochain communiqué le 10/01/2024 : publication des droits de vote au 31/12/2023