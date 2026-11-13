POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat - CA consolidé S1 2026/2027

Paris, le 13 novembre 2026 – 8h00

Groupe Poujoulat : Activités du 1er semestre 2026/2027

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Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre s'établit à 164,6 millions d'euros, soit une croissance de 6,4% par rapport à l'exercice précédent.

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Le chiffre d'affaires de la branche Conduits de cheminée et cheminées industrielles est en légère baisse malgré une bonne dynamique internationale.

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L'activité de la branche Bois énergie reste soutenue et permet de conforter la place des marques du Groupe dans le marché des biocombustibles.

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Le contexte énergétique actuel devrait favoriser les solutions et marques du Groupe dans les prochains mois.

Le Groupe Poujoulat publie ce jour son chiffre d'affaires pour le 1er semestre de l'exercice 2026/2027.

Chiffre d'affaires consolidé du Groupe – ANC 2020-01 – (en millions d'euros)

Du 1er avril au 30 septembre 2026 (6 mois)

Du 1er avril au 30 septembre 2025

(6 mois)

Variation

2026/2025

Chiffre d'affaires Groupe

164,6

154,6

+6,4%

Dont conduits de cheminée et cheminées industrielles

85,8

87,2

-1,6%

Dont bois énergie

78,8

67,4

+16,9%

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Le Groupe Poujoulat a opté, il y a plusieurs années, pour la diversification de ses activités et nous nous en félicitons aujourd'hui. Dans un contexte où le secteur immobilier neuf et ancien est en net recul, l'activité Conduits de cheminée est en léger retrait, preuve d'une bonne résilience. La dynamique de la branche Bois énergie ainsi que les nouveaux métiers et acquisitions permettent de passer ce moment difficile et de conforter notre position de leader. »

Faits marquants du 1er semestre

La dynamique de l'activité du Groupe Poujoulat s'est poursuivie sur le 2e trimestre, tirée par la branche Bois énergie.

Le marché français des Conduits de cheminée reste difficile en raison d'une activité immobilière en retrait, de l'instabilité politique et de températures élevées en ouverture de saison. Toutefois, sur les marchés étrangers, l'activité est en croissance. L'activité Cheminées industrielles poursuit son redressement et la diversification confirme une bonne dynamique. Quant à la branche Bois énergie, elle maintient un bon niveau de croissance.

Malgré une hausse des coûts et des intrants, le Groupe maîtrise ses marges grâce à une politique tarifaire adaptée et une meilleure efficience.

Perspectives

Les incertitudes relatives au marché de l'immobilier neuf et ancien vont perdurer dans les mois à venir. Toutefois, outre l'électrification des usages, la recherche rapide de solutions d'efficacité énergétique soutient également le changement d'équipements. A titre d'exemple, le remplacement d'une ancienne chaudière gaz par une chaudière Très Haute Performance Energétique (THPE) permet d'effacer la hausse de la facture de gaz. Le retour sur investissement pour un foyer est compris entre 5 à 7 ans en moyenne. Par ailleurs, la hausse des prix des énergies (gaz, fioul et électricité) devrait inciter les consommateurs à s'équiper d'un appareil de chauffage au bois sachant que le bois énergie est au moins deux fois moins cher.

Dans ce contexte, le Groupe poursuit ses actions de communication autour de ses produits et marques pour gagner des parts de marché sur l'ensemble de ses activités. La branche Bois énergie continue d'appliquer son plan d'augmentation des capacités de production sur l'existant. Enfin, la maîtrise des coûts et des investissements reste un objectif pour restaurer la rentabilité du Groupe.

Dans ces conditions, le Groupe Poujoulat confirme son objectif de chiffre d'affaires 2026/2027 soit 375 millions d'euros.

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et de l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Présent dans 9 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 351 millions d'euros au cours de l'exercice 2025/2026 et emploie 1 750 salariés. Contact : Ophélie DUJARRIC Prochain communiqué le 10/12/2026 : publication des droits de vote au 30/11/2026

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