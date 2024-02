Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Poujoulat: recul de 9% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 11:53









(CercleFinance.com) - Poujoulat affiche un chiffre d'affaires en recul de 9,4% à 272,3 millions d'euros pour les neuf premiers mois de son exercice, la baisse de 17,4% en 'conduits de cheminée et cheminées industrielles' n'ayant pu être compensée par une augmentation de 2,8% en 'bois énergie'.



Le groupe prévoit un atterrissage du chiffre d'affaires pour l'exercice 2023-24 aux alentours de 360 millions d'euros, soit une baisse d'environ 10% essentiellement liée à l'effet prix sur le granulé de bois qui impactera le CA de sa branche bois.



Poujoulat indique renforcer néanmoins sa position de leader sur ses différents marchés et annonce le lancement d'une nouvelle activité dans la ventilation pour la maison individuelle existante, les premiers chantiers étant en cours de réalisation.





