Poujoulat : progression de 60% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Poujoulat annonce un chiffre d'affaires de 52,1 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021-22, en progression d'environ 60% par rapport à la même période en 2020-21 et d'environ 29% par rapport à 2019-20, année plus représentative d'une activité 'normale'. La branche conduits de cheminée profite de la très bonne dynamique du marché installée depuis janvier, tandis que la remontée d'activité est sensible dans l'activité cheminées industrielles et que l'activité du printemps a été très soutenue dans le segment bois-énergie. 'Quelles que soient les branches d'activité, les carnets de commandes laissent présager un second trimestre dynamique. Cette croissance devrait néanmoins être moins forte qu'au premier trimestre', estime la société.

