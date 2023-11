Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poujoulat: objectifs revus en baisse, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - Le titre Poujoulat chute de plus de 8% mardi matin à la Bourse de Paris après l'annonce par le spécialiste des cheminées et du bois d'une révision à la baisse de objectifs annuels en raison des difficultés du secteur du bâtiment.



Le fabricant de conduits de cheminée et de cheminées industrielles a annoncé hier soir qu'il ne tablait plus que sur un chiffre d'affaires annuel consolidé compris entre 390 et 395 millions d'euros.



Il visait jusqu'ici une croissance située entre 5% et 7% par rapport à un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros à l'issue de l'exercice précédent.



Après un premier trimestre qui a surpassé les attentes, l'activité du deuxième trimestre est restée stable, ce qui donne un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 4,2% à 175,3 millions d'euros sur l'ensemble du premier semestre, clos fin septembre.



Dans son communiqué, le groupe reconnaît qu'il doit faire face aux premiers effets du ralentissement de la consommation et à la dégradation du contexte économique.



Ces tensions le conduisent à faire preuve de 'prudence' pour le second semestre, notamment au vu des difficultés du secteur du bâtiment qui devraient selon lui s'intensifier dans les mois à venir.



A 10h30, le titre cédait plus de 8%, affichant ainsi un recul de près de 33% depuis le début de l'année.





