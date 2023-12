Poujoulat : net repli des profits au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2023/2024, Poujoulat a enregistré des résultats en repli, impactés notamment par la hausse des coûts (matières premières, énergie, masse salariale...) et l’absence d’augmentation tarifaire destinée à donner plus de visibilité aux clients. En un an, le résultat net est passé de 12,66 millions d'euros à 5,63 millions d'euros et le résultat opérationnel, de 16,68 millions d'euros à 8,06 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,1% à 175,15 millions d'euros.

Le groupe souligne que le résultat net du premier semestre 2022/2023 était historiquement élevé (7,5% du chiffre d'affaires) et que deux exercices précédents furent exceptionnels (+66% de croissance cumulée sur deux ans). Ils "furent stimulés par un marché immobilier très dynamique (neuf et ancien), une forte demande liée à l'amélioration du logement et à la transition écologique et par la crise énergétique".

Pour le spécialiste des des conduits de cheminée et des cheminées industrielles, l'exercice 2023/2024 marque "une transition". Malgré le ralentissement "temporaire" du marché, le groupe Poujoulat reste "confiant dans ses orientations stratégiques à moyen et long termes".

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.