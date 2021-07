POUJOULAT fait l'acquisition de BBCA

(AOF) - Euro Energies, filiale du groupe Poujoulat, a acquis, le 2 juillet, 100% de la société Bois Bûche Centre Atlantique (BBCA) basée à Villedieu-sur-Indre en région Centre-Val de Loire. Propriété, jusqu'à ce jour, de l'Office national des forêts et de la famille Paillard, cette entreprise, qui compte une dizaine de salariés, produit aujourd'hui près de 30 000 stères de bois de chauffage à usage domestique. Elle est active dans l'exploitation forestière, complémentaire de l'approvisionnement en bois, de son activité de fabrication de bois bûche.

Proche voisine de la société Bois-Factory 36, filiale d'Euro Energies, Bois Bûche Centre Atlantique va compléter la production du groupe en Centre-Val de Loire et permettre de massifier l'approvisionnement du bassin francilien, gros consommateur de bois de qualité, prêt à l'emploi.

" C'est une société que nous connaissions bien, avec laquelle nous avions eu l'occasion de travailler de façon régulière ", a commenté Frédéric Coirier, le PDG du groupe Poujoulat.

" Les synergies sont évidentes et répondent aux ambitions du groupe en matière de développement de notre activité bois-énergie ", a ajouté le dirigeant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries.

D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.