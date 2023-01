Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poujoulat: entouré après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - Poujoulat grimpe de 7% après la publication d'un résultat net de près de 12,7 millions d'euros au titre de son premier semestre 2022-23, contre moins de 4,8 millions un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en hausse de plus de 30% à 168,3 millions.



Le fabricant de cheminées met en avant l'augmentation significative des volumes commercialisés (notamment de bois-énergie), une bonne maîtrise des charges et de très bonnes performances à l'international.



Poujoulat pense que l'exercice en cours devrait se solder par une croissance supérieure à 30%, le chiffre d'affaires approchant les 400 millions d'euros, et qu'il devrait dépasser sensiblement son objectif de rentabilité nette de 5%.





Valeurs associées POUJOULAT Euronext Paris +6.47%